Edin Dzeko'dan tarihi başlangıç!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle geçerken, bu gollerin biri kaptan Edin Dzeko'dan geldi...
Boşnak yıldız, böylece Adana Demirspor ve Göztepe maçlarının ardından Çaykur Rizespor filelerini de havalandırarak, ligin ilk üç maçında üç gol atmayı başardı.
38 yaşındaki yıldız, geçen sezon da ligin ilk üç karşılaşmasında rakip filelere üç gol bırakmıştı. Tecrübeli futbolcu, 21 yıllık profesyonel kariyerinde ise bunu beşinci kez başardı.
F.BAHÇE FORMASI ALTINDA BİR İLK
Dzeko, 2010-11'de Wolfsburg forması giyerken, Bundesliga'nın ilk 3 maçında 3 gol atmıştı. 2017-18'de de Roma'yla bunu tekrarladı. Tecrübeli golcü, 2011- 12'de ise Manchester City'le Premier Lig'deki ilk üç karşılaşmasında tam 6 gol atarak, kariyerinin en iyi başlangıcını yapmıştı. Ancak Dzeko, geride bıraktığı kariyerinde hiçbir kulüpte iki sezon üst üste ilk üç maçta üç gol atmamıştı. Kaptan, Fenerbahçe forması altında bir ilki gerçekleştirdi.
Boşnak yıldız, böylece Adana Demirspor ve Göztepe maçlarının ardından Çaykur Rizespor filelerini de havalandırarak, ligin ilk üç maçında üç gol atmayı başardı.
38 yaşındaki yıldız, geçen sezon da ligin ilk üç karşılaşmasında rakip filelere üç gol bırakmıştı. Tecrübeli futbolcu, 21 yıllık profesyonel kariyerinde ise bunu beşinci kez başardı.
F.BAHÇE FORMASI ALTINDA BİR İLK
Dzeko, 2010-11'de Wolfsburg forması giyerken, Bundesliga'nın ilk 3 maçında 3 gol atmıştı. 2017-18'de de Roma'yla bunu tekrarladı. Tecrübeli golcü, 2011- 12'de ise Manchester City'le Premier Lig'deki ilk üç karşılaşmasında tam 6 gol atarak, kariyerinin en iyi başlangıcını yapmıştı. Ancak Dzeko, geride bıraktığı kariyerinde hiçbir kulüpte iki sezon üst üste ilk üç maçta üç gol atmamıştı. Kaptan, Fenerbahçe forması altında bir ilki gerçekleştirdi.
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