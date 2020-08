Eddie Newton'ın ilk deneyimi Trabzonspor!

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda teknik direktörlüğünü üstlenecek Eddie Newton, "birinci adam" olarak ilk deneyimini bordo-mavili kulüpte yaşayacak.



Ocak ayında Hüseyin Çimşir'in teknik ekibinde antrenör olarak göreve başlayan Newton, kariyerini Trabzonspor'da teknik adam olarak sürdürecek.



Uzun yıllar formasını giydiği ve antrenörlük yaptığı İngiltere'nin Chelsea takımında dünyaca ünlü isimlerle çalışan ve birçok şampiyonluk yaşayan Eddie Newton, bordo-mavili takımda teknik direktör olarak kendisini kanıtlamaya çalışacak.



İngiliz çalıştırıcı, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'un başında 2 maça çıktı.



Eddie Newton yönetiminde Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerek Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.



Trabzonspor'un 11. yabancı teknik adamı



Eddie Newton, Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen 11. yabancı isim oldu.



Bordo-mavili takımda daha önce yabancı teknik direktör olarak Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, George Leekens, Gordon Milne, Hans-Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos ve Şota Arveladze görev yaptı.



Newton, ayrıca Milne'in ardından Trabzonspor'un başına geçen ikinci İngiliz teknik adam oldu.



Chelsea'de 9 sene oynadı



Eddie Newton, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'de futbolcu olarak 4 kupa sevinci yaşadı.



Newton, 13 yaşında altyapısına katıldığı Chelsea'de 1990-1999 yıllarında futbol oynadı. Eddie Newton, 214 maça çıktığı mavi-beyazlı takımla birer kez UEFA Süper Kupa, UEFA Kupa Galipleri Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu elde etti.



Orta saha mevkisinde oynayan Newton, 1997'de İngiltere Federasyon Kupası finalinde attığı gol ile kulüp tarihine adını yazdırdı. Final maçını Roberto Di Matteo ve Newton'ın attığı gollerle 2-0 kazanan Chelsea, bu organizasyonda 27 yıl sonra mutlu sona ulaştı.



Antrenörlüğe başladığı Chelsea'de "Devler Ligi" şampiyonluğu yaşadı



Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 29 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Newton, kariyerine antrenör olarak devam etti.



Chelsea Akademisi'nde bir süre antrenörlük yapan Eddie Newton'un yolu, 2008'de eski takım arkadaşı Di Matteo ile tekrar kesişti.



Milton Keynes Dons takımında teknik direktör Di Matteo'nun yardımcılığını yapan 48 yaşındaki Newton, İtalyan çalıştırıcı ile bir yıl sonra bu kez West Bromwich Albion'da buluştu. İkili, Birmingham temsilcisini 2009-2010 sezonunda Premier Lig'e taşıdı.



Chelsea, 2011-2012 sezonunda yaşanan kötü gidişin ardından teknik direktör Andre Villas-Boas ile yollarını ayırdı ve yerine Di Matteo'yu getirdi. Londra ekibinde Di Matteo'nun yardımcılığını üstlenen Newton, aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.



Londra ekibinde daha sonra Guus Hiddink ve Frank Lampard gibi teknik adamlarla da çalışan Eddie Newton, ocak ayında Trabzonspor'un teklifini kabul ederek ilk defa ülkesinin dışına adım attı.



Eşi Türk, yıllar önce Müslüman oldu



Zeliha Newton ile evli olan İngiliz teknik adam, yıllar önce İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu.



Eddie Newton, 2008'de The Guardian'a verdiği röportajda, Müslüman olmasıyla ilgili, "İslamiyet, bir aile babası olarak her şeye daha çok odaklanmamı sağladı. Hayatımı düzenlememe yardımcı oldu. İslamiyet, ne kadar şanslı olduğumu anlamama yardım ediyor." ifadelerini kullandı.



İngiltere'de teklif almamasını ayrımcılığa uğramasına bağlıyor



Eddie Newton, İngiltere'de 10 yıldan fazla bir süre üst düzey antrenörlük yapmasına karşın teknik direktörlük teklifi almamasını ise siyahi olduğu için ayrımcılığa uğramasına bağlıyor.



İngiltere'nin The Telegraph Gazetesi'ne konuşan Newton, ülkesinde teknik direktörlük yapabilmek için çok uğraştığını ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, "Teknik direktör olarak bazı görevlere başvurmuştum ama daha sonra CV'mi göndermeyi bıraktım çünkü bakılmadığını biliyordum. Emeğimin karşılığını alamadım. Benim için zaman kaybıydı. Bakıldığında benim CV'min birçoğundan daha güçlü olduğunu biliyordum." değerlendirmesinde bulundu.



İngiliz çalıştırıcı, Trabzonspor'dan antrenörlük teklifi aldığı süreci anlatırken, "Genç bir teknik direktöre sahip olduklarını ve benim ona destek olmamı istediler. Bunun iyi bir fırsat olacağını düşündüm. Gitme kararı gerçekten çok zordu ancak hedeflerim vardı ve başarılı olup olamayacağımı görmek zorundaydım." diye görüş belirtmişti.