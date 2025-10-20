20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
1-028'
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
0-027'
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Eddie Howe'da Mourinho'ya övgü!

Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Benfica ile oynanacak mücadele öncesinde konuştu.

20 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Eddie Howe'da Mourinho'ya övgü!
Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Benfica ile oynanacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

"HER ZAMAN HAYRANLIK DUYDUM"

Howe, Premier Lig döneminden bu yana Portekizli teknik adama büyük saygı duyduğunu vurguladı:

"Kendisine her zaman büyük bir hayranlık duydum. Premier Lig'de ona karşı teknik direktörlük yaptım ve Mourinho'nun kurduğu takımları özellikle Chelsea döneminde çok beğenirdim." 

"FUTBOLUN KALIPLARINI KIRAN BİR VİZYONERDİ"

İngiliz teknik adam, Mourinho'nun modern futbolun teknik direktörlük anlayışını değiştirdiğini söyledi:

"O, farklı yönetim tarzlarıyla futbolun kalıplarını kıran bir vizyonerdi. Farklı liglerde, farklı kulüplerde elde ettiği başarılarla inanılmaz bir kariyer inşa etti."

"BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

Mourinho'nun kariyerinde iki farklı kulüple Şampiyonlar Ligi kazanmasına da değinen Howe, bu karşılaşmanın özel bir anlam taşıdığını ifade etti: 

"Kariyerinde başardıkları gerçekten olağanüstü. Onun çalıştırdığı bir takıma karşı oynamak her zaman büyük bir fırsat. Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir maç olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 10 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Eyüpspor 9 2 2 5 5 11 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
