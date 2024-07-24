Beymen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ile işbirliği gerçekleştirdi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen, yapılan anlaşma kapsamında milli sporcu Erdem'in bir yıl boyunca stil destekçisi olacak. Ayrıca Erdem, Beymen ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Beymen'in özel projelerinde yer alacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, yapılan anlaşmayla ilgili memnuniyet duyduklarını belirtti.Çapçı,ifadelerini kullandı.