Beymen, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ile işbirliği gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen, yapılan anlaşma kapsamında milli sporcu Erdem'in bir yıl boyunca stil destekçisi olacak. Ayrıca Erdem, Beymen ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Beymen'in özel projelerinde yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, yapılan anlaşmayla ilgili memnuniyet duyduklarını belirtti.
Çapçı, "Kaptanımız Eda Erdem göğsümüzü kabartan tüm başarılarının yanında duruşu, ilham veren liderliği, azmi ve disipliniyle hepimizin gururu. Ülkemizin lüks moda ve yaşam destinasyonu olarak Eda Erdem ile yan yana geldiğimiz için çok heyecanlıyız ve gururluyuz. Hepimizin yaklaşan olimpiyatlar sebebiyle ayrı bir heyecanla dolduğu bugünlerde bu işbirliğini duyurmayı ayrıca önemsiyorum. Bu vesileyle kaptanımıza, tüm takım arkadaşlarına ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Beymen olarak Eda Erdem ile olimpiyat dönüşünde gerçekleştireceğimiz projeler için de ayrı bir heyecan içindeyiz." ifadelerini kullandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen, yapılan anlaşma kapsamında milli sporcu Erdem'in bir yıl boyunca stil destekçisi olacak. Ayrıca Erdem, Beymen ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Beymen'in özel projelerinde yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, yapılan anlaşmayla ilgili memnuniyet duyduklarını belirtti.
Çapçı, "Kaptanımız Eda Erdem göğsümüzü kabartan tüm başarılarının yanında duruşu, ilham veren liderliği, azmi ve disipliniyle hepimizin gururu. Ülkemizin lüks moda ve yaşam destinasyonu olarak Eda Erdem ile yan yana geldiğimiz için çok heyecanlıyız ve gururluyuz. Hepimizin yaklaşan olimpiyatlar sebebiyle ayrı bir heyecanla dolduğu bugünlerde bu işbirliğini duyurmayı ayrıca önemsiyorum. Bu vesileyle kaptanımıza, tüm takım arkadaşlarına ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyorum. Beymen olarak Eda Erdem ile olimpiyat dönüşünde gerçekleştireceğimiz projeler için de ayrı bir heyecan içindeyiz." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU