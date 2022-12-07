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Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'ne net başladı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

Haber; AA
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Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'ne net başladı
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07 Aralık 2022 21:08
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Zsolt Mezöfy (Macaristan), Bernard Valentar (Slovenya)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Fabris, Saliha Şahin (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Hande Baladın, Yaprak Erkek)

CSM Targoviste: Ionescu, Bjelica, Matei, Todorova, Robitaille, Buterez (Bozicevic, Ciucu, Calota, Orlandea, Mirosavljevic)

Setler: 25-18, 25-14, 25-22

Süre: 65 dakika (21, 20, 24)

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