Eczacıbaşı final için Igor Gorgonzola'yı ağırlıyor

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı final için Igor Gorgonzola'yı ağırlıyor
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11 Nisan 2023 14:41
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında 12 Nisan Çarşamba günü İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi 3-2 mağlup tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, seyircisi önünde rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Turuncu-beyazlılar, Igor Gorgonzola'yı 3-0 veya 3-1 yenmesi durumunda adını finale yazdıracak. Mücadele 3-2 Eczacıbaşı Dynavit'in üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek.

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