Eczacıbaşı Dynavit, Polonya deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda 8 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşılaşacak.
Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
E Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, lider durumda bulunuyor.
Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
E Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, lider durumda bulunuyor.
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