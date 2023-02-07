Eczacıbaşı Dynavit, Polonya deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda 8 Şubat Çarşamba günü Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibine konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Eczacıbaşı Dynavit, Polonya deplasmanında
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07 Şubat 2023 17:00
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E Grubu'nda 8 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşılaşacak.

Szczecin şehrindeki Netto Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

E Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, lider durumda bulunuyor.

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