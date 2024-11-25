Eczacıbaşı Dynavit, Fransa deplasmanına gidiyor

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Levallois Paris Saint Cloud'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı Dynavit, Fransa deplasmanına gidiyor
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25 Kasım 2024 12:54
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında salı günü Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, liderlik koltuğunda oturuyor.

Levallois Paris Saint Cloud ise yaşadığı 2 mağlubiyetle son basamakta yer alıyor.

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