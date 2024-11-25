Eczacıbaşı Dynavit, Fransa deplasmanına gidiyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü haftasında salı günü Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, liderlik koltuğunda oturuyor.
Levallois Paris Saint Cloud ise yaşadığı 2 mağlubiyetle son basamakta yer alıyor.
Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, liderlik koltuğunda oturuyor.
Levallois Paris Saint Cloud ise yaşadığı 2 mağlubiyetle son basamakta yer alıyor.