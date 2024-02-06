Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükselebilmek için sahaya çıkacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 7 Şubat Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Prometey'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finale yükselebilmek için sahaya çıkacak
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06 Şubat 2024 15:40
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 7 Şubat Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Prometey'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Turuncu-beyazlı ekip, Romanya'da oynanan play-off turu ilk maçında Prometey'i 3-0 mağlup etmişti.

Eczacıbaşı Dynavit, rövanşta rakibine üstünlük kurması ya da 3-2 yenilmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Müsabakayı Prometey'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını çeyrek finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.

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