Ece Akgün'ün hedefi yeni başarılar elde etmek

Tekirdağ'da yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeyi bırakıp geçtiği serbest dalışta ilk defa katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarını 5 madalyayla tamamlayan milli sporcu Ece Akgün (17), başarılarına yenilerini eklemek istiyor.Ece Akgün, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve farklı dereceler kazandı.Yaşadığı sakatlıktan dolayı yüzmeye ara veren genç sporcu, daha sonra serbest dalış branşına geçmeye karar verdi.Bir yıl önce antrenörü Sertan Aydın ile çalışmaya başlayan, zamanla kendisini geliştiren Ece Akgün, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'ne katıldı.Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde altın ve gümüş madalya elde eden sporcu, milli takıma girmeye hak kazandı.Ece Akgün, geçen ay Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.Milli sporcu, genç kadınlar statik apnea (STA) disiplininde dünya şampiyonluğuna ulaştı, ayrıca birer gümüş ve bronz madalyanın da sahibi oldu.İlk defa katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya elde eden Ece Akgün, her zaman kürsüde yer alarak, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.Ece Akgün, AA muhabirine, serbest dalışta daha güzel başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.Serbest dalışta bir yıllık bir tecrübesi olduğunu ifade eden milli sporcu,dedi.Ece Akgün, serbest dalışta Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil ederek ülkesine güzel dereceler kazandırmak istediğini aktardı.Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nın kendisi için çok iyi geçtiğini belirten Ece Akgün, şunları kaydetti:Milli takım antrenörü Sertan Aydın ise Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nın Türkiye için çok iyi geçtiğini anlattı.Türkiye'nin organizasyonda 14 madalya kazandığını aktaran Aydın,ifadelerini kullandı.