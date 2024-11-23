Ebrar Karakurt'tan 'F.Bahçe mi, G.Saray mı?' sorusuna cevap!

Kariyerine Rusya'da devam eden Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'dan takım arkadaşı Irina Voronkova ile katıldığı programda açıklamalarda bulundu.Türkiye, İtalya ve Rusya liglerinden sonra hangi ülkede oynamak istersin sorusuna Ebrar Karakurt,dedi.sorusunayanıtını verdi ve şöyle devam etti:Milli voleybolcu,sorusuna da,yanıtını verdi.Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.