Dzeko, Fenerbahçe için Krunic'le görüştü

FENERBAHÇE TRASNFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Milan'da oynayan vatandaşı Rade Krunic ile transfer için görüştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Dzeko, Fenerbahçe için Krunic'le görüştü
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21 Kasım 2023 13:22
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'in transfer listesine bulunan Rade Krunic ile konuştu. İşte o görüşmenin detayları...

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı.

Eksik bölgelere yapacağı takviyelerle yoluna devam etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, transfer listesini belirledi. Kanarya'da stoper, orta saha ve golcü mevkilerine transfer yapılması hedefleniyor.

Miha Zajc'dan bekleneni alamayan Fenerbahçe'de orta saha transferi için arayışlar hızlandı.

HEDEFTEKİ İSİM KRUNIC!

Sarı-lacivertliler, devre arası transferi için sezon başında olduğu gibi yine Rade Krunic'i istiyor. Milan'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu için İtalyan temsilcisiyle temaslar sürüyor.

EDIN DZEKO DEVREYE GİRDİ

İtalyan devinin de Ferdi Kadıoğlu'nu istemesi sebebiyle takas görüşmeleri de yürütülüyor. 30 yaşındaki futbolcunun Serie A'dan ayrılıp Süper Lig'e gelmekle ilgili çekinceleri vardı. Orada da devreye Edin Dzeko girdi. Boşnak futbolunun öncü ismi, vatandaşı ile görüşerek Türkiye'deki ortamı, İstanbul'daki yaşamı ve sarı-lacivertli kulübün yapısını anlattı. Kaptan, vatandaşı Rade Krunic ile yaptığı konuşmayla Kanarya'ya gelmeye ikna etti.



GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Şimdi iki kulüp arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. Ferdi-Krunic takası konusunda anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. 

 
 

 











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