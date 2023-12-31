Dybala'nın sözleşmesinde özel madde: 13 milyon euro

Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın sözleşmesinde 13 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin olduğu ve 1 Ocak itibariyle aktif hale geleceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dybala'nın sözleşmesinde özel madde: 13 milyon euro
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31 Aralık 2023 17:24
Roma'nın yıldızı Paulo Dybala için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 1 Ocak 2024'ten itibaren Paulo Dybala'nın sözleşmesinde, İtalya dışındaki kulüpler için '13 milyon €'ya serbest kalır' maddesi aktif hale gelecek.

İTALYANLAR ALAMAYACAK

Haberde Roma yönetiminin sadece İtalyan kulüplerinden gelecek olan teklifleri geri çevirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

İtalya dışından gelen herhangi bir teklife Arjantinli yıldızın onay vermesi halinde Roma'nın ayrılığa engel olamayacağı ifade edildi.

BEDELSİZ TRANSFER EDİLMİŞTİ

30 yaşındaki oyuncu, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2022 yılında bededlsiz olarak Roma'ya transfer olmuştu.

Roma ile toplamda 53 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 22 gol ve 14 asist yaptı. Dybala'nın mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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