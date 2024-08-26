Dybala'dan Suudi Arabistan açıklaması!

Roma forması giyen Paulo Dybala, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'tan gelen 75 milyon euro'luk teklifi reddetmesiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dybala'dan Suudi Arabistan açıklaması!
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26 Ağustos 2024 12:44
Roma forması giyen Paulo Dybala, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın transfer teklifini reddetmesiyle ilgil açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, "Suudi Arabistan gelen teklif mi? Herkes sadece ekonomik boyuta bakıyor. Ben ise aile, eş, şehir ve milli takıma dönme isteği gibi birçok şeyi masaya yatırdım. 30 yaşındayım ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Hala elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Dybala'ya 3 yılda 75 milyon euro kazanacağı bir teklifte bulunmuş ancak 30 yaşındaki futbolcu bu teklifi reddetmişti.

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