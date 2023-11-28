Dusan Tadic ve Guduric bir araya geldi

Dusan Tadic ile Marko Guduric, UEFA organizasyonunda bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic ve Guduric bir araya geldi
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28 Kasım 2023 20:36
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oynayan vatandaşı Marko Guduric ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi.

UEFA'nın resmi dijital kanalları için yapılan organizasyonda, iki Sırp oyuncu buluştu. Marko Guduric, Dusan Tadic'i saha içinde karşılarken, ikilinin salonda yaptıkları şut çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sporcular Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni de gezerken, Marko Guduric günün anısına Dusan Tadic'e üzerinde isminin yazılı olduğu basketbol forması hediye etti.

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