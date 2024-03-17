Dusan Tadic, Trezeguet'ten üstün

Fenerbahçeli Dusan Tadic, aynı bölgede görev yapan Trabzonsporlu Mahmud Trezeguet'ye istatistiklerde büyük üstünlük kurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic, Trezeguet'ten üstün
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17 Mart 2024 11:43
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde her iki takımın dikkat çeken ismi Dusan Tadic ve Mahmud Trezeguet ile ilgili bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, aynı bölgede oynayan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'ye istatistiklerde büyük üstünlük kurdu.

17 kez gol katkısı yapan Tadic, maç başına 2.07 şut pası verdi. Rakip ceza sahasında 5.55 topla buluşan Sırp kanat, kilit pasta da 1.34'le rakibine üstünlük kurdu.

Trezeguet ise maç başına 3.14 başarılı dripling ve 3.9 top kazanmayla Tadic'e karşı önde.  

 
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