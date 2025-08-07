07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Dusan Tadic'in yeni rotası belli oldu!

Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 07 Ağustos 2025 12:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor.

Ahmed Ragab'ın haberine göre, Sırp yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.

