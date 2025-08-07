Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor.
Ahmed Ragab'ın haberine göre, Sırp yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.
Dusan Tadic'in yeni rotası belli oldu!
Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
PSG'den Barcola için 100 milyon euro'luk talep!
-
9
Benjamin Sesko transferinde geri sayım!
-
8
Galatasaray iki isme odaklandı! Önce İlkay sonra Zeki
-
7
Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme!
-
6
Chelsea, Leipzig ile anlaştı: Xavi Simons
-
5
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, İstanbul'da
-
4
Alvaro Morata için geri sayım!
-
3
Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
-
2
Robin van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap!
-
1
Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
- 13:02 Tuttur'dan 66 Bin TL hediye
- 12:59 Daniels: "Top çalmanın sırrı zamanlama ve sezgi"
- 12:58 Kevin Love'ın gözü Los Angeles'ta
- 12:56 Reaves'in 30 milyon doları aşan kontrat alması bekleniyor
- 12:54 Maxey: "76ers'ın geri dönüşü için kimya şart"
- 12:52 Tatum'dan sevindirici gelişme: Patriots kampında desteksiz yürüdü
- 12:38 Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Instagram hesabını kapattı
- 12:31 Dusan Tadic'in yeni rotası belli oldu!
- 12:27 Ozan Tufan transferinde flaş gelişme
- 12:27 Tottenham'dan Barış Alper Yılmaz'a kanca
- 12:16 Beşiktaş tarihinde bir ilki yaşayacak!
- 12:14 Galatasaray için bir kaleci iddiası daha: Carnesecchi
- 11:30 Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi
- 11:13 Trabzonspor'dan Pellegrini bombası!
- 11:02 Beşiktaş'ın yeni "Atiba"sı: Wilfred Ndidi
- 10:49 Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı"
- 10:43 Engin Verel: "Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyun aklı eksik"
- 10:39 Osimhen için sürpriz rakam!
- 10:34 İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe, bu turu geçer"
- 10:26 Ömer Üründül: "Fred, artık önemli bir oyuncu değil"
- 10:19 Gürcan Bilgiç: "Kadıköy çok ateşli olacak"
- 10:02 Beşiktaş'a Rosario önerisi
- 09:58 Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye izin yok!
- 09:39 Beşiktaş'tan yerli hamlesi
- 09:39 Ümit Aktan hayatını kaybetti
- 09:17 Galatasaray iki isme odaklandı! Önce İlkay sonra Zeki
- 09:12 Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı
- 08:58 Beşiktaş'ta Svensson'un ayrılığı yakın
- 08:55 Galatasaray, yeni sezona eksik giriyor
- 08:53 Jose Mourinho'dan İrfan Can'a destek!
- 08:40 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 08:27 Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
- 08:07 Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, İstanbul'da
- 02:22 Viking - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
- 02:02 St. Patrick's - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 01:57 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları
- 01:35 Feyenoord'da Diarra, Fenerbahçe ile siftah yaptı!
- 01:31 Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı 3. mağlubiyet
- 01:27 Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti
- 01:22 Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Amrabat'tan
- 01:21 Sem Steijn: "Kadıköy'den etkilenmeyiz"
- 01:16 Robin van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap!
- 01:13 Shakhtar'dan Kevin için gelen 40 milyon euroluk teklife ret!
- 01:08 Dirk Kuyt: "Sonucu Kadıköy belirleyecek"
- 01:02 Beşiktaş'ın gündemindeydi, Premier Lig'de kaldı: Ugochukwu Burnley'de!
- 00:59 Milan Skriniar: "Tura inanıyorum"
- 00:56 Sofyan Amrabat'tan taraftara mesaj!
- 00:47 Iğdır FK'den iki imza birden!
- 00:40 Jose Mourinho'dan transfer ve ayrılık yanıtı!
- 00:27 Robin van Persie'den siftah
- 00:11 Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- 00:11 Kocaelispor, Mijo Caktas ile yollarını ayırdı
- 23:58 Fenerbahçe 90+1'de kaybetti! Tur İstanbul'a kaldı!
- 23:29 Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi!
- 23:18 Cenk Özkacar, Köln'e imzaya gidiyor!
- 23:01 Heung Min-Son, MLS'e gitti
- 22:59 Mustafa Er: "Hazır hale gelmek için yoğun bir program uyguluyoruz"
- 22:55 Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kupaları Rotterdam'da
- 22:47 Fenerbahçe, Hollanda'da ofsayta takıldı!
- 22:39 Iğdır FK, 10 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL