Dusan Tadic'in önceliği Fenerbahçe! İşte yapılan teklif

Dusan Tadic ile Hollanda, Belçika ve Arap Yarımadası'ndan takımlar ilgileniyor. Ancak Tadic'in önceliği Fenerbahçe. Sarı-Lacivertliler, 1+1 yıllık bir anlaşma öneriyor. Tadic ise 2 yıllık sözleşme talep ediyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic'in önceliği Fenerbahçe! İşte yapılan teklif
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18 Kasım 2024 07:59
Son güncelleme 18 Kasım 2024 08:23
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldız Dusan Tadic'e teklifler gelmeye başladı.

35 yaşındaki futbolcuyla Hollanda, Belçika ve Arap Yarımadası'ndan takımlar ilgileniyor. Ancak tecrübeli oyuncu, önceliğini Sarı-Lacivertli takıma vermiş durumda. Kulüp yetkilileri, deneyimli isme 1+1 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor. Dusan Tadic ise 2 senelik bir anlaşma istiyor. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

MOURINHO'NUN LİDERİ OLDU

Sarı-Lacivertli takımın Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun saha içindeki liderlerinden biri olan Tadic, performansını zirveye taşımayı başardı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 1.448 dakika sahada kaldı. Tadic, bu süre zarfında 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Dusan Tadic, 1.5 sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 23 gol atıp, 21 asist yaptı. 

 
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