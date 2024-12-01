Dusan Tadic'in idolü Zidane! Hedefi belli oldu

Fenerbahçe'de geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hem skor katkısıyla hem de saha içindeki liderlik özelliği ile dikkat çeken Dusan Tadic'in geleceği merak ediliyor.
Geçen sezon transfer edilen tecrübeli futbolcu sahanın, yanısıra dışındaki tarzıyla da ilgi çekiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetim ise işini sağlama almak istiyor ve temaslara şimdiden başladı. Çünkü en büyük tehlike Sırp futbolcuyu Arap kulüpleri de istiyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi ve ilk görüşme yapıldı. 36 yaşında olan tecrübeli oyuncu ise kariyerine devam etmek istiyor. Tadic kendisine sunulacak önerileri de dinleyecek ve nihai kararını verecek. İstanbul'da mutlu olan ve taraftarın en sevdiği isimlerin başında geldiği için yıldız futbolcu Fenerbahçe'de kalmaya daha yakın. Başkan Ali Koç da onun oyunculuğunun yanısıra profesyonelliğine hayran. Bu tip bir ismin kulüpte olmasının rol model olacağını düşünüyor. Bu yüzden öcret konusunda anlaşma sağlamak için sarı-lacivertliler imkanları zorlayacak.
Sarı-lacivertli takımda kalma ihtimali yüksek olan tecrübeli futbolcu kariyer planını da yapmış durumda. Saha içinde 10 numarayı giyen ve oynadığı takımların beyni olan Dusan Tadic kariyerini noktaladıktan sonra da teknik adam olarak devam etmeyi planlıyor, bu sefer takımını saha dışından yönetmek istiyor.
Bununla ilgili kariyer planını yapmış olan futbolcu saha içindeki profesyonelliği de bunu gösteriyor. Şimdiden yol haritasını belirlemiş ve bu yolda kendisini hazırlamaya başlamış durumda.
Babası Petar Tadic daha önce Sırp basınından Telegraaf.rs'ye verdiği bir röportajda oğlunun buralara nasıl geldiği başta olmak üzere birçok konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Hepimiz belki futbolcunun yeteneklerine odaklanmış olsak da babası Tadic'in tam bir işçi olduğunu söylüyor. En büyük özelliği 'Çok çalışır' diyor.
Zidane hayranı olan Tadic, Fransız efsanenin maçlarını izledikten sonra yaptığı hareketlerin benzerlerini yapmaya çalışıyor. Antrenmanlarda ısrarla bunların üzerinde duruyor. Oyun görüşü, tek paslar gibi birçok özelliği idolü Zidane'ı izleyerek ve ondan esinlenerek almış. Bunları gerek takım antrenmanlarında gerekse bireysel çalışmalarında yapana kadar tekrarlamış. Bu yüzden Tadic'i izlerken zaman zaman Zidane'dan esintiler göstermesi de sürpriz değil.
Her şeyin başında Tadic aile ilişkilerine de önem veriyor. Özellikle babası ile iyi bir ilişkisi var. Her maç sonu ve öncesinde her şeyi analiz ediyorlar. Ayrıca 10 numara olmasına rağmen Tadic ile ilgili önemli bir ifade daha kullanıyor babası. Petar Tadic, "Bireysel değil takım oyuncusu. Hiçbir zaman kendini düşünmez. Her şeyi takım için yapar" diyor. Bu özelliği ile de klasik 10 numaralardan ayrılıyor. Hatta bununla ilgili eleştirdiği bir detay da söz konusu.
NİYE ŞUT ATMIYORSUN?
Tadic'in belki en çok eleştirilen özelliği az şut atması. Hep doğru adamı ve pası bulmaya çalışması. Bu konuda çok ısrarcı ve az şut atıyor. Babası da konuşmalarında zaman zaman bu konuda eleştirilerde bulunduğunu ve 'Neden şut atmıyorsun?' dediğini söylüyor.
EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ PROFESYONELLİĞİ
Gittiği her kulüpte örnek olan Dusan Tadic'in en önemli özelliği profesyonelliği. Kendisine çok iyi bakıyor, sakatlanmıyor. Tecrübeli futbolcu hatta idman kaçırmıyor. Fenerbahçe'de de idman kaçırmadı. Önceki kulübünde de benzer durum söz konusuydu. İyi uyuyan, iyi beslenen ve vücuduna iyi bakan Sırp futbolcu, günde 5-6 litre su içtiğini ifade ediyor. Bunun özellikle harcanan efor sonrası önemli olduğunu vurguluyor. Bu yüzden de çoğu zaman su şişesi elinden düşmüyor.
İyi antrenman yapmasının sebeplerinden biri ise ikili mücadele kaybetmeyi sevmemesi. Herkesin kendisini çok teknik bir oyuncu olarak görmesini doğru bulmuyor. Tadic ikili mücadele kaybetmeyi sevmediği için de sert idman yapıyor. Kendisini durdurmak isteyen rakiplerine karşı idmanları da maç havasında gerçekleştiriyor.
Sarı-lacivertli futbolcu kendisine saha içinde yapılan sert müdahaleleri ise takmıyor, bunlar onu yıldırmıyor. Hatta bazen sözlü provokasyonlar olsa da sakin kalmayı ve bunları olumluya çevirmeyi biliyor. Hatta bir röportajında kendisine yapılan müdahalelerin ya da provakosyonların kendisini beslediğini ifade edip iyi futboluyla bunlara cevap verdiğini ifade ediyor.
SOL YA DA SAĞ FARK ETMİYOR
Kariyerinin büyük bir kısmında sol kanatta oynayan ve geçtiğimiz sezon da İsmail Kartal döneminde bu bölgede görev yapmaya devam eden tecrübeli futbolcu, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun gelişi ile yine vazgeçilmez olmayı sürdürdü. Bu sefer sol kanattan, sağ kanada geçti. Büyük değişim Tadic'i hiç etkilemedi, performansı düşmedi, aksine daha da yükseldi. Hem son iki sezon hem de genel kariyeri üzerindeki rakamları her şeyi ortaya koyuyor.
TAM BİR MODA İKONU
Dediğim gibi futbolcu saha içinde sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelirken, saha dışında da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Futbolu kadar, giydiği kıyafetler ve tarzı da beğeni topluyor. Başkan Ali Koç, ilk görüşmelerinde karşısında jilet gibi biri olduğunu ifade etmiş ve bundan çok etkilendiğini vurgulamıştı. Tadic, özel terzisi ile kendi modasını kendi belirliyor.
MÜTHİŞ KARİYER
Dusan Tadic, 15 yaşına kadar doğduğu yer olan Baçka Topola'da yaşıyor ve buradaki kulüplerde forma giyiyor. Tecrübeli futbolcu daha ileriye gideceği bir kulüp kalmayınca Sırbistan'ın ikinci en büyük şehri olan Novi Sad'a taşınmaya karar veriliyor. Burada da ülkenin önemli kulüplerinden Vojvodina'da oynamaya başlıyor.
Birçok önemli ismi yetiştiren Vojvodina kulübünde futbolun temel prensiplerini çok iyi öğreniyor ve yoluna gelişerek devam ediyor. Ardından Groningen, Twente ve Southamptan'dan sonra Ajax'a transfer olması ve burada efsaneleşmesi kariyer zirvesi... Başarıları ona kaptanlık unvanını da getiriyor. Kulüpte küçülme söz konusu olunca büyük hedefler için Fenerbahçe'yi tercih ediyor.
O dönem Sportif Dirökter Mario Branco'nun ısrarı ile Başkan Ali Koç transferin bitirilmesini istiyor ve Dusan Tadic iki yıldır ülkemizde hem futbol hem de profesyonellik dersi veriyor.
TEK ODAĞI FENERBAHÇE
Deneyimli futbolcu Tadic, milli takımı da bıraktı. Sırp futbolcu aslında milli takımda devam etmeyi istiyordu. Ancak son Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktörünün bazı maçlardaki ilk 11 tercihi sebebiyle bu kararı aldı. "Hocanın kararına saygı duyuyorum, ama katılmıyorum" diyen Dusan Tadic şampiyona sonrası da milli formayı bıraktı ve tek konsantrasyonunu Fenerbahçe'ye verdi. Artık Tadic sadece sarı-lacivertlilerin başarısını düşünüyor.
Geçen sezon transfer edilen tecrübeli futbolcu sahanın, yanısıra dışındaki tarzıyla da ilgi çekiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız futbolcu için sarı-lacivertli yönetim ise işini sağlama almak istiyor ve temaslara şimdiden başladı. Çünkü en büyük tehlike Sırp futbolcuyu Arap kulüpleri de istiyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi ve ilk görüşme yapıldı. 36 yaşında olan tecrübeli oyuncu ise kariyerine devam etmek istiyor. Tadic kendisine sunulacak önerileri de dinleyecek ve nihai kararını verecek. İstanbul'da mutlu olan ve taraftarın en sevdiği isimlerin başında geldiği için yıldız futbolcu Fenerbahçe'de kalmaya daha yakın. Başkan Ali Koç da onun oyunculuğunun yanısıra profesyonelliğine hayran. Bu tip bir ismin kulüpte olmasının rol model olacağını düşünüyor. Bu yüzden öcret konusunda anlaşma sağlamak için sarı-lacivertliler imkanları zorlayacak.
Sarı-lacivertli takımda kalma ihtimali yüksek olan tecrübeli futbolcu kariyer planını da yapmış durumda. Saha içinde 10 numarayı giyen ve oynadığı takımların beyni olan Dusan Tadic kariyerini noktaladıktan sonra da teknik adam olarak devam etmeyi planlıyor, bu sefer takımını saha dışından yönetmek istiyor.
Bununla ilgili kariyer planını yapmış olan futbolcu saha içindeki profesyonelliği de bunu gösteriyor. Şimdiden yol haritasını belirlemiş ve bu yolda kendisini hazırlamaya başlamış durumda.
Babası Petar Tadic daha önce Sırp basınından Telegraaf.rs'ye verdiği bir röportajda oğlunun buralara nasıl geldiği başta olmak üzere birçok konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Hepimiz belki futbolcunun yeteneklerine odaklanmış olsak da babası Tadic'in tam bir işçi olduğunu söylüyor. En büyük özelliği 'Çok çalışır' diyor.
Zidane hayranı olan Tadic, Fransız efsanenin maçlarını izledikten sonra yaptığı hareketlerin benzerlerini yapmaya çalışıyor. Antrenmanlarda ısrarla bunların üzerinde duruyor. Oyun görüşü, tek paslar gibi birçok özelliği idolü Zidane'ı izleyerek ve ondan esinlenerek almış. Bunları gerek takım antrenmanlarında gerekse bireysel çalışmalarında yapana kadar tekrarlamış. Bu yüzden Tadic'i izlerken zaman zaman Zidane'dan esintiler göstermesi de sürpriz değil.
Her şeyin başında Tadic aile ilişkilerine de önem veriyor. Özellikle babası ile iyi bir ilişkisi var. Her maç sonu ve öncesinde her şeyi analiz ediyorlar. Ayrıca 10 numara olmasına rağmen Tadic ile ilgili önemli bir ifade daha kullanıyor babası. Petar Tadic, "Bireysel değil takım oyuncusu. Hiçbir zaman kendini düşünmez. Her şeyi takım için yapar" diyor. Bu özelliği ile de klasik 10 numaralardan ayrılıyor. Hatta bununla ilgili eleştirdiği bir detay da söz konusu.
NİYE ŞUT ATMIYORSUN?
Tadic'in belki en çok eleştirilen özelliği az şut atması. Hep doğru adamı ve pası bulmaya çalışması. Bu konuda çok ısrarcı ve az şut atıyor. Babası da konuşmalarında zaman zaman bu konuda eleştirilerde bulunduğunu ve 'Neden şut atmıyorsun?' dediğini söylüyor.
EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ PROFESYONELLİĞİ
Gittiği her kulüpte örnek olan Dusan Tadic'in en önemli özelliği profesyonelliği. Kendisine çok iyi bakıyor, sakatlanmıyor. Tecrübeli futbolcu hatta idman kaçırmıyor. Fenerbahçe'de de idman kaçırmadı. Önceki kulübünde de benzer durum söz konusuydu. İyi uyuyan, iyi beslenen ve vücuduna iyi bakan Sırp futbolcu, günde 5-6 litre su içtiğini ifade ediyor. Bunun özellikle harcanan efor sonrası önemli olduğunu vurguluyor. Bu yüzden de çoğu zaman su şişesi elinden düşmüyor.
İyi antrenman yapmasının sebeplerinden biri ise ikili mücadele kaybetmeyi sevmemesi. Herkesin kendisini çok teknik bir oyuncu olarak görmesini doğru bulmuyor. Tadic ikili mücadele kaybetmeyi sevmediği için de sert idman yapıyor. Kendisini durdurmak isteyen rakiplerine karşı idmanları da maç havasında gerçekleştiriyor.
Sarı-lacivertli futbolcu kendisine saha içinde yapılan sert müdahaleleri ise takmıyor, bunlar onu yıldırmıyor. Hatta bazen sözlü provokasyonlar olsa da sakin kalmayı ve bunları olumluya çevirmeyi biliyor. Hatta bir röportajında kendisine yapılan müdahalelerin ya da provakosyonların kendisini beslediğini ifade edip iyi futboluyla bunlara cevap verdiğini ifade ediyor.
SOL YA DA SAĞ FARK ETMİYOR
Kariyerinin büyük bir kısmında sol kanatta oynayan ve geçtiğimiz sezon da İsmail Kartal döneminde bu bölgede görev yapmaya devam eden tecrübeli futbolcu, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun gelişi ile yine vazgeçilmez olmayı sürdürdü. Bu sefer sol kanattan, sağ kanada geçti. Büyük değişim Tadic'i hiç etkilemedi, performansı düşmedi, aksine daha da yükseldi. Hem son iki sezon hem de genel kariyeri üzerindeki rakamları her şeyi ortaya koyuyor.
TAM BİR MODA İKONU
Dediğim gibi futbolcu saha içinde sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelirken, saha dışında da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Futbolu kadar, giydiği kıyafetler ve tarzı da beğeni topluyor. Başkan Ali Koç, ilk görüşmelerinde karşısında jilet gibi biri olduğunu ifade etmiş ve bundan çok etkilendiğini vurgulamıştı. Tadic, özel terzisi ile kendi modasını kendi belirliyor.
MÜTHİŞ KARİYER
Dusan Tadic, 15 yaşına kadar doğduğu yer olan Baçka Topola'da yaşıyor ve buradaki kulüplerde forma giyiyor. Tecrübeli futbolcu daha ileriye gideceği bir kulüp kalmayınca Sırbistan'ın ikinci en büyük şehri olan Novi Sad'a taşınmaya karar veriliyor. Burada da ülkenin önemli kulüplerinden Vojvodina'da oynamaya başlıyor.
Birçok önemli ismi yetiştiren Vojvodina kulübünde futbolun temel prensiplerini çok iyi öğreniyor ve yoluna gelişerek devam ediyor. Ardından Groningen, Twente ve Southamptan'dan sonra Ajax'a transfer olması ve burada efsaneleşmesi kariyer zirvesi... Başarıları ona kaptanlık unvanını da getiriyor. Kulüpte küçülme söz konusu olunca büyük hedefler için Fenerbahçe'yi tercih ediyor.
O dönem Sportif Dirökter Mario Branco'nun ısrarı ile Başkan Ali Koç transferin bitirilmesini istiyor ve Dusan Tadic iki yıldır ülkemizde hem futbol hem de profesyonellik dersi veriyor.
TEK ODAĞI FENERBAHÇE
Deneyimli futbolcu Tadic, milli takımı da bıraktı. Sırp futbolcu aslında milli takımda devam etmeyi istiyordu. Ancak son Avrupa Şampiyonası'nda teknik direktörünün bazı maçlardaki ilk 11 tercihi sebebiyle bu kararı aldı. "Hocanın kararına saygı duyuyorum, ama katılmıyorum" diyen Dusan Tadic şampiyona sonrası da milli formayı bıraktı ve tek konsantrasyonunu Fenerbahçe'ye verdi. Artık Tadic sadece sarı-lacivertlilerin başarısını düşünüyor.