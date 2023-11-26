Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın gollerini atan Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Tadic "Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık." dedi.
"ZAMAN ZAMAN İLETİŞİM KOPTU"
Kötü oynadıkları dakikalara değinen Tadic, "Zaman zaman iletişim kopukluğu oldu. Kararlarda sıkıntılar yaşadık. İletişimsizliğin sebebi şu; milli arada bir arada olamadık. Koşan oyuncunun ayağına pas atma gibi şeyler oldu. Ancak, 3 puan için gösterdiğimiz karakter önemli. Gelişmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Sahada istedikleri oyunu oynayamadıklarına vurgu yapan Tadic "Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli. Golleri kimin attığının önemi yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu!" ifadelerini kullandı.
Sakatlara değinen Tadic, "Oynayacağımız her maç çok önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz. Sakatlık problemlerimiz de var. Takıma dönecek olmaları iyi. Önemli maçlar oynayacağız. Herkese ihtiyacımız var." dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren Dusan Tadic "Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık." dedi.
"ZAMAN ZAMAN İLETİŞİM KOPTU"
Kötü oynadıkları dakikalara değinen Tadic, "Zaman zaman iletişim kopukluğu oldu. Kararlarda sıkıntılar yaşadık. İletişimsizliğin sebebi şu; milli arada bir arada olamadık. Koşan oyuncunun ayağına pas atma gibi şeyler oldu. Ancak, 3 puan için gösterdiğimiz karakter önemli. Gelişmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Sahada istedikleri oyunu oynayamadıklarına vurgu yapan Tadic "Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli. Golleri kimin attığının önemi yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu!" ifadelerini kullandı.
Sakatlara değinen Tadic, "Oynayacağımız her maç çok önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz. Sakatlık problemlerimiz de var. Takıma dönecek olmaları iyi. Önemli maçlar oynayacağız. Herkese ihtiyacımız var." dedi.
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