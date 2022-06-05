Dursun Özbek, yıldız ismin menajeriyle görüştü!

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adaylarından Dursun Özbek, transfer çalışmalarına başladı.



Birçok önemli isimle temasa geçen Özbek'in 'çilek' transferinin ise Axel Witsel olacağı öğrenildi.



Borussia Dortmund'la yolları ayrılan ve Galatasaray ile anılmaya başlanan Axel Witsel, "Avrupa'da harika bir projede ve üst seviyede kalmak istiyorum" dese de son gelişmeler farklı olacak gibi...



Başkanlık seçimi için kolları iyice sıvayan Dursun Özbek'in Belçikalı orta sahanın menajeriyle görüştüğü kaydedildi.



Özbek'in bu toplantıda hedefleri, kulübün gelecek planlaması ile ilgili konuşup 33 yaşındaki futbolcunun şartlarını görüştüğü öğrenildi.



1 HAFTA SÜRE VERDİ



Bunun üzerine menajerinin Witsel'i haberdar etmek ve kararlarını bildirmek üzere süre istediği dile getirildi.



Ancak başkan adayı Özbek'in de "En fazla bir hafta içinde sizden olumlu ya da olumsuz dönüş bekliyoruz" cevabı verdiği belirtildi.



Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcunun ilk tercihi olan İngiltere ve Almanya şartlarını zorlayacağı ifade edildi.



Witsel'in, beklediği teklifleri alamaması durumunda Galatasaray'ın önerisine sıcak bakabileceği konuşuluyor.



12 KUPA KAZANDI



Karıyerinde Zenit, Standart Liege, Benfica ve Tianjin Tianhai formaları giyen Witsel, tam bir kupa canavarı.



Futbol hayatında 12 kupa kaldıan Witsel, 2008'de de ülkesi Belçika'da 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı.



Piyasa değeri 4 milyon euro civarında Witsel, orta sahanın her bölgesinde görev yapabiliyor.



Axel Witsel geride kalan sezonda 41 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 gol kaydetti.





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