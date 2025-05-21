Dursun Özbek'ten kutlamalar için açıklama

Dursun Özbek: "Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Divan Başkanımız da aldığımız başarıları tek tek sıraladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla başarı kazanacağımıza inanıyorum."



Dursun Özbek: "Şimdi daha büyük hedefler için birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek için Yenikapı'yı belirledik. Tarih olarak özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum."

Dursun Özbek: "Yenikapı'da cumartesi ve pazar, 2 gün sürecek çok önemli bir etkinlik yapıyoruz. Galatasaray'ın bu etkinliği hak ettiğini düşünüyorum. 5. yıldızla ve Galatasaray'ın kendi değerleriyle, duruşuyla, özellikle son senelerde sergilediği oyun tarzıyla böyle bir kutlamayı hak ettiğini düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken Yenikapı'ya gelmek. Yenikapı'da büyüklüğümüzü herkesin görmesini sağlamak zorundayız. Herkesi Yenikapı'ya bekliyorum."



