Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın NBA tarihinde "başka hiç kimseye benzemediğini" söyledi.



Spurs ve Suns arasında yakın zamanda oynanan karşılaşmada genç yıldız Wembanyama, dikkat çekici bir performansla kariyer rekoru 38 sayıya ulaşmış ve Spurs'ü, Suns'a karşı 132-121 galibiyete taşımıştı.



Maçtan sonra Durant, Wembanyama hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Onun oyun stilinde başka kimseyi görmedim. İkimiz de sıskayız ve çocukken beni izlediğini söylediğine eminim, fakat o kendine özgü bir oyuncu. Eminim ligdeki pek çok harika oyuncuyu izlemiştir ve hemen hemen herkesten kendine bir şeyler katmıştır. Basketbola olan tutkusundan, televizyonda onu izlerken ve ona karşı oynarken bunu görebiliyorsunuz.



Kendine özgü bir oyuncu ve insan. Şimdiye kadar oynayan herkesten çok farklı. Karşılaştırmayı deneyebilirsiniz ama o kendi yolunu çizecek."



Wembanyama bu sezon beş maçta 20.6 sayı, 8.0 ribaund ve 2.2 blok ortalamalarına sahip.



