Durant, All-Star sonrası ilk maç dönebilir!

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Kevin Durant'ın All-Star arasının ardından Nets'in oynayacağı ilk maçta sakatlıktan dönüşü için 'küçük bir ihtimal' olduğunu söyledi.



Nets, Durant'in iç yan bağ burkulması sakatlığının iyileşme sürecinde sabırlı davranırken, Nash ise Nets yıldızının ne zaman geri dönebileceği konusunda biraz netlik sağladı.



Brooklyn koçu gazetecilere verdiği demeçte, Durant'in All-Star arasından sonraki ilk maçta geri dönebilmesi için "küçük bir ihtimal" olduğunu, ancak tamamen hazır olması adına daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirti.



Sakatlığından önce maç başına 29.3 sayıyla ligde lider olan Durant, Brooklyn'in 15 Ocak'ta New Orleans Pelicans'a karşı oynadığı maçtan beri forma giymedi.



Durant, bu Pazar günkü All-Star maçının kaptanı seçilmiş olsa da, art arda ikinci yıl sakatlığından ötürü forma giyemeyecek.



