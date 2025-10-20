Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcular Çin'e ulaştı

Tekvando Milli Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı Çin'e ulaştı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde 181 ülkeden 989 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada, 16 milli tekvandocu tatamiye çıkacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyonada genç ağırlıklı bir takımla mücadele edeceklerini belirterek, "Uzun süredir devam eden hazırlıklarımızın sonuna geldik. Genç ama önemli başarılar elde etmiş potansiyelli sporculardan oluşan bir kadromuz var. Yine çok önemli tecrübeye sahip başarılı sporcularımızla harman olmuş bir ekibe sahibiz. Hepsi buraya hak ederek geldi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Teknik ekip ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çin'de başarı kovalayacak ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:
- Kadınlar
46 kilo: Emine Göğebakan
49 kilo: Elif Sude Akgül
53 kilo: Merve Dinçel Kavurat
57 kilo: Hatice Kübra İlgün
62 kilo: Şevval Çakal
67 kilo: İkra Kayır
73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar
+73 kilo: Nafia Kuş Aydın
- Erkekler
54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu
58 kilo: Yusuf Badem
63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu
68 kilo: Berkay Erer
74 kilo: Ömer Furkan Körpe
80 kilo: Yiğithan Kılıç
87 kilo: Orkun Ateşli
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli
Bu arada erkekler 74 kiloda sakatlanan Mehmet Kani Polat'ın yerine Ömer Furkan Körpe kadroya dahil edildi.
