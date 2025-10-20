Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılacak milli sporcular Çin'e ulaştı

Tekvando Milli Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı Çin'e ulaştı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihlerinde 181 ülkeden 989 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada, 16 milli tekvandocu tatamiye çıkacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyonada genç ağırlıklı bir takımla mücadele edeceklerini belirterek, "Uzun süredir devam eden hazırlıklarımızın sonuna geldik. Genç ama önemli başarılar elde etmiş potansiyelli sporculardan oluşan bir kadromuz var. Yine çok önemli tecrübeye sahip başarılı sporcularımızla harman olmuş bir ekibe sahibiz. Hepsi buraya hak ederek geldi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız. Teknik ekip ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Çin'de başarı kovalayacak ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:



- Kadınlar



46 kilo: Emine Göğebakan



49 kilo: Elif Sude Akgül



53 kilo: Merve Dinçel Kavurat



57 kilo: Hatice Kübra İlgün



62 kilo: Şevval Çakal



67 kilo: İkra Kayır



73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar



+73 kilo: Nafia Kuş Aydın



- Erkekler



54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu



58 kilo: Yusuf Badem



63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu



68 kilo: Berkay Erer



74 kilo: Ömer Furkan Körpe



80 kilo: Yiğithan Kılıç



87 kilo: Orkun Ateşli



+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli



Bu arada erkekler 74 kiloda sakatlanan Mehmet Kani Polat'ın yerine Ömer Furkan Körpe kadroya dahil edildi.



