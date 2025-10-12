11 Ekim
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gecenin sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. haftasında 8 karşılaşma oynandı. Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1'le geçerken; Norveç, İsrail'i 5-0 yenip Gazze'ye destek verdi. İspanya, Portekiz ve İtalya da haftayı galibiyetle kapattı.

12 Ekim 2025 01:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gecenin sonuçları


2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla sona erdi.
 
Elemelerde E, F, I ve K gruplarında 8 maç oynandı.
 
A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenerken İspanya ise konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.
 
I Grubu'nda İsrail'i 5-0 yenen Norveç, 6'da 6 yaparak büyük avantaj yakaladı. Norveç'in yıldız golcüsü Haaland, "hat trick" yaptı. Norveç, maçın tüm gelirini Gazze'ye bağışlarken karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolsever Filistin'e destek verdi.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
E Grubu
 
Bulgaristan-Türkiye: 1-6
 
İspanya-Gürcistan: 2-0
 
F Grubu
 
Macaristan-Ermenistan: 2-0
 
Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
 
I Grubu
 
Norveç-İsrail: 5-0
 
Estonya-İtalya: 1-3
 
K Grubu
 
Letonya-Andorra: 2-2
 
Sırbistan-Arnavutluk: 0-1
