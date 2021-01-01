Draymond: "Wiggins'e 'aşı ol' demek, benim haddim değil"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Andrew Wiggins'i KOVID-19 aşısı olmaya ikna etmeye çalışmayacağını söyledi.



Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, şu anda aşılanmamış olan Wiggins'e ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, Green, takım arkadaşını aşı olmaya zorlayan kişi olmayacağını belirtti:



"Ona ne yapması veya yapmaması gerektiğini söyleyecek pozisyonda değilim. Takımın lideriyim diye, gidip 'Hey, şunu yap' diyemem. Ne istiyorsa onu yapabilir.



Aşı olup olmaması beni ilgilendiren bir konu değil, bu herkesin kişisel tercihi. Günün sonunda, bu sizin vücudunuz. Ona ne yapması ya da yapmaması gerektiğini söylemek benim haddim değil. Çünkü o da böyle bir şey yapmıyor."



San Francisco'daki mevcut sağlık kısıtlamaları nedeniyle, aşılanmamış Warriors oyuncularının iç saha maçlarına katılması yasaklanacak.



