Draymond: "Steph'le ayrı olsak, şimdiki gibi başarılı olamazdık"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, kendisi ve Steph Curry'nin birbirleri olmadan "aynı şekilde başarılı olamayacaklarını" söyledi.



Green kısa süre önce FOX Sports'tan Melissa Rohlin ile, Curry ile arasındaki ilişkisinin yıllar içinde nasıl geliştiği hakkında konuştu:



"Benden iki tane olsaydı, soyunma odasında bazen olması gerektiği kadar gürültü olmayabilirdi. Ve eğer ondan iki tane olsaydı, kimse ne zaman susacağını bilemezdi. Arada mükemmel bir denge var."



"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ OLDU"



Saha içindeki bağlarını tartışmaya gelince, Green şu ifadelerde bulundu:



"O olmadan aynı başarılara ulaşır mıydım? Hayır. Ama o da ben olmasam bence bugünkü başarılarına ulaşamazdı. İkimiz de ayrı ayrı başarılı olur muyduk? Kesinlikle.



İkimiz de eşit derecede azimli, kazanmayı seven ve rekabetçi adamlarız. Kazanan ve rekabetçi biri olduğunuzda, kazanmanın bir yolunu bulursunuz. Bu yüzden ikimizin de bir şekilde başarıya ulaşacağına dair hiçbir şüphem yok. Ama bence ikimiz de bu seviyede olmazdık. Buna yürekten inanıyorum."



Curry, yakın zamanda efsane şutör Ray Allen'ın kariyer üçlük rekorunu geride bırakarak 'tüm zamanların en iyi şutörü' unvanını resmiyete dökmüş olsa da, bu yolda Green'den gelen asistlerin yardımı oldukça büyüktü.



Yakın zamanda ortaya çıkan istatistiklerde Green'in, 479 ile Curry'nin üçlüklerine en fazla asist yapan oyuncu olduğu ortaya çıkmıştı.



