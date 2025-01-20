Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, eski takım arkadaşı Jordan Poole'un arasındaki kötü geçmişte atıfta bulunmuş olabileceği sebebiyle bir kez daha pişmanlığını dile getirdi.



Washington Wizards'ın geçtiğimiz Cumartesi gecesi Warriors'a 122-114 yenilmesinin ardından Poole'un, soyunma odasındaki röportajda Warriors oyuncularına atıfta bulunarak "Seviyorum oradakileri" dedikten sonra "Çoğunu seviyorum" şeklinde düzeltme yapması, kimileri tarafından Green'e bir gönderme olarak yorumlanmıştı.



Draymond, Andscape'ten Marc J. Spears tarafından X'te (Twitter) aktarılan alıntıyı görerek, tweet'e "Gerçekten üzgünüm" şeklinde bir yanıt verdi.



Green, Ekim 2022'de bir takım antrenmanı sırasında Poole'a yumruk atmış ve bu anın etkileri, 2022-23 sezonu boyunca devam etmişti. Sezonun sonunda Poole, Temmuz 2023'te deneyimli guard Chris Paul karşılığında Wizards'a takas edilmişti.



Green, olayı Penny Hardaway'in 'Two Cents' isimli podcast'inde ele almış ve "bir veteran olarak en büyük başarısızlıklardan biri" olarak nitelendirmişti:



"Jordan Poole benden bir şeyler öğrenmek adına soyunma odasında dolabını benimkinin yanında seçen biriydi ve onunla bu yaşadığımı atlatmam zaman aldı. Zaman geçirmek ve kendimi adamak istediğim biriydi ve her şeyi elime yüzüme bulaştırdım."



Green, geçtiğimiz sezonun ortasında oynanan bir maç sırasında Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkić'in yüzüne vurduktan sonra NBA'den süresiz uzaklaştırma almış, bu süre kapsamında lig tarafından zorunlu tutulan terapi seanslarına katılmak zorunda kalmıştı.



