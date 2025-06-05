Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, NBA Finalleri öncesi yaptığı açıklamada, bu noktada kaybetmenin bir sezonun en acı sonu olduğunu belirtti.diyen Green, sözlerine şöyle devam etti:NBA kariyerinde altı kez NBA Finalleri'ne çıkan ve dört kez şampiyonluk yaşayan Green (2015, 2017, 2018, 2022), bu tecrübesiyle Finallerin hem zirvesini hem de hayal kırıklıklarını yakından tanıyor. Özellikle 2016'daki tarihi 3-1'lik avantajın kaybedilmesi, kariyerinin en dramatik anlarından biri olarak anılıyor.