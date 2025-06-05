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Draymond: "NBA Finallerinden ziyade, ilk turda elenmek daha iyi"

Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, NBA Finalleri öncesi yaptığı açıklamada, bu noktada kaybetmenin bir sezonun en acı sonu olduğunu belirtti.

calendar 05 Haziran 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond: 'NBA Finallerinden ziyade, ilk turda elenmek daha iyi'
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Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, NBA Finalleri öncesi yaptığı açıklamada, bu noktada kaybetmenin bir sezonun en acı sonu olduğunu belirtti.

"Bana göre yalnızca NBA Finalleri'ne çıkmak, bir sezonu en kötü sonlandırma şekillerinden biri olabilir. Çünkü şampiyon olmakla NBA Finalleri'ne kalmak arasında uçurum var," diyen Green, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen Finallerde 4-2 kaybedersiniz ama şampiyonluğa hiç yaklaşamamış olursunuz. Finallerden sadece Konferans Finalleri'nden biraz daha fazla para kazanırsınız, o kadar… Eğer şampiyon olamayacaksanız, ilk turda elenmeniz bile daha az can yakar."


NBA kariyerinde altı kez NBA Finalleri'ne çıkan ve dört kez şampiyonluk yaşayan Green (2015, 2017, 2018, 2022), bu tecrübesiyle Finallerin hem zirvesini hem de hayal kırıklıklarını yakından tanıyor. Özellikle 2016'daki tarihi 3-1'lik avantajın kaybedilmesi, kariyerinin en dramatik anlarından biri olarak anılıyor.


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