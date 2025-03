Golden State Warriors forveti Draymond Green, New York Knicks'in yıldızı Karl-Anthony Towns'ın Golden State Warriors'a karşı oynanan maça, Jimmy Butler ile yüzleşmemek için çıkmadığını iddia etti.



"Bazıları, Jimmy salondaydı diye oynamadığını söyleyebilir. Bilmiyorum," diyen Green, "The Draymond Green Show with Baron Davis" programında, SNY muhabiri Ian Begley'nin aktardığına göre bu sözleri sarf etti.



Green, "Tam olarak neden oynamadığını bilmiyorum. Sakatlığına dair detaylı bir inceleme yapmadım," dedi.



Towns, kişisel nedenlerle maç kadrosunda yer almamıştı. Knicks yıldızı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bir aile dostunun vefatı sebebiyle karşılaşmayı kaçırdığını belirtti.



Green, Towns'ın maç kaçırma nedenini öğrendikten sonra üzgün olduğunu dile getirerek, "Bu gerçekten kötü bir durum. Yaptığım yorumlar duyduklarıma dayanıyordu. Onun ve ailesinin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.



Towns, Butler ile Minnesota Timberwolves'ta beraber oynadıktan sonra defalarca kez rakip oldu. İkili, özellikle 2018'de Timberwolves'un antrenmanında yaşanan gerginlikle gündeme gelmişti. O dönem Butler'ın, Towns ve Andrew Wiggins'i hedef alarak sert eleştirilerde bulunduğu ve üçüncü kademe oyuncularla, as takıma karşı oynadığı belirtilmişti.



Butler, bu olaydan bir ay sonra Philadelphia 76ers'a takas edilmişti.