Draft Lotaryası sürecinde değişiklik beklenmiyor

NBA Draft Lotaryası sürecinin, sezon eksik bir şekilde bitse bile, geçen yılki gibi görünmesinin beklendiği açıklandı.



Bir yöneticinin, ESPN'den Tim Bontemps'e "Değişiklik beklemiyorum." dediği ortaya çıktı.



Lig yöneticileri, her takım sezonunun %75'inden fazlasını oynadığı için, bu sezon draft lotaryasında neden hiçbir değişiklik olmayacağına dair çeşitli nedenler getirdi.



Geçen yıl uygulanan yeni lotarya sistemi altında, en kötü üç derecesi olan takımların en iyi seçimi alma şansı %14 oldu. Yüzdeler aynı zamanda, dördüncü ile 13. seçim arasındaki takımlara, draftta yükselme şansı veriyor.



