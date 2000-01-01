Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draft Lotaryası sürecinde değişiklik beklenmiyor

NBA Draft Lotaryası sürecinin, sezon eksik bir şekilde bitse bile, geçen yılki gibi görünmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA Draft Lotaryası sürecinin, sezon eksik bir şekilde bitse bile, geçen yılki gibi görünmesinin beklendiği açıklandı.

Bir yöneticinin, ESPN'den Tim Bontemps'e "Değişiklik beklemiyorum." dediği ortaya çıktı.

Lig yöneticileri, her takım sezonunun %75'inden fazlasını oynadığı için, bu sezon draft lotaryasında neden hiçbir değişiklik olmayacağına dair çeşitli nedenler getirdi.

Geçen yıl uygulanan yeni lotarya sistemi altında, en kötü üç derecesi olan takımların en iyi seçimi alma şansı %14 oldu. Yüzdeler aynı zamanda, dördüncü ile 13. seçim arasındaki takımlara, draftta yükselme şansı veriyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal