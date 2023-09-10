Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Türkiye'ye döndü

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, yurda döndü.



Padova kentinde sona eren organizasyonun ardından yurda dönmek için uçağa binen milli sporcular, yolcular ve kabin görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı.



Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli sporcuların ve antrenörlerin ismini tek tek okuyarak başarıları için milli takımı tebrik etti.



Yolcular, anons sonrası millileri alkışlayarak destek verdi. Millileri taşıyan uçak, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından İzmir'e geldi.



Milli takım, final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.



Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemize 2021'den sonra 2023'te de Avrupa şampiyonluğunu getirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir mutluluğu yaşatmak bize gurur verdi. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



