Chicago Bulls guardı Ayo Dosunmu'nun bu yaz Bulls'ta kalma ihtimalinin "düşük" olduğu ve bir sonraki durağının Toronto Raptors olabileceği iddia edildi.



670 The Score, Dosunmu'nun bu yaz Bulls'tan kontrat teklifi almasına rağmen takımda kalmasının "pek olası" gözükmediğini bildirdi.



Piyasaya sınırlı bir serbest oyuncu olarak giren Dosunmu'nun, halen bir sonraki takımını aradığı ve Raptors'ın kendisini alabilecek muhtemel bir takım olarak ortaya çıktığı belirtildi. Toronto ekibi bu yazın başlarında Dennis Schröder ve Jalen McDaniels'ı kadrosuna katmıştı.



Dosunmu geçtiğimiz sezon Chicago'da 80 maça çıkmış ve maç başına 8.6 sayı, 2.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarla oynamıştı.



