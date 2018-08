UZAK DOĞU PAZARI

"COME TO BEŞİKTAŞ MARIO"

Anderson Talisca'nın boşluğunu yıldız bir isimle doldurmak isteyen Beşiktaş, transferde ince eleyip sık dokuyor.Adaylar arasından Mario Götze ve Shinji Kagawa isimlerine sıcak bakan teknik direktör Şenol Güneş, bu yıldızlar için tüm imkanların zorlanması gerektiğini yönetime iletti.Başkan Fikret Orman ve kurmayları ise Alman devi Borussia Dortmund'la temaslarını sıklaştırdı.Kartal'ın patronu, camianın da çok istediği iki isimden birini kiralamak için Sarı-Siyahlı ekiple bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Götze'yi kiralamaya pek sıcak bakmayan Dortmund'un, Kagawa için ise Siyah- Beyazlılar'a yeşil ışık yaktığı kaydedildi.Başkan Orman da Japon futbolcunun takıma katılmasını Uzak Doğu'da büyük bir pazara açılmanın ilk adımları olarak görüyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, hem Borussia Dortmund'la hem de Kagawa'yla oldukça ciddi pazarlıklara devam ederken, Götze için de temaslar sürüyor.Siyah-beyazlı taraftarlar 'Come to Beşiktaş' çağrısını bu kez Mario Götze için devreye soktu. Borussia Dortmund forması giyen Alman orta saha, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşırken Beşiktaşlı futbolseverler tarafından mesaj yağmuruna tutuldu. Taraftarlar özellikle Pepe transferinde etkili olan 'Come to Beşiktaş' çağrısını 26 yaşındaki futbolcu için de yaptı.