Dortmund - Sevilla: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırlıyor.
Signal-Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetirken yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Maçın 4. hakemi ise Arda Kardeşler. Dortmund - Sevilla maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Dortmund'a her türlü beraberlik ve galibiyet skorları turu geçmek için yeterli olacak. Ayrıca 1-0 ve 2-1 gibi yenilgiler de Dortmund'u çeyrek finale taşıyacak. Sevilla'ya ise turu geçmek için her türlü 2 farklı galibiyetin yanı sıra 3-2'den daha gollü 1 farklı galibiyetler çeyrek finali getirecek. Ayrıca Maçın 90 dakikası 3-2'lik Sevilla galibiyetiyle sona ererse mücadele uzatmalara taşınacak.
İki takımın eksikleri
Dortmund'da Akanji, Sancho, Schmelzer ve Witsel sakatlıkları nedeniyle bu maçta olmayacak. Guerreiro ile Reyna ise kart ceza sınırındaki isimler
Sevilla'da Aleix Vidal'ın sakatlığı sürüyor. Acuna ve Oscar Rodriguez ise ceza sınırında.
Muhtemel 11'ler
Dortmund
Hitz; Meunier, Can, Hummels, Schulz; Delaney; Bellingham, Dahoud; Reus, Hazard; Haaland
Sevilla
Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna; Jordan, Fernando; Ocampos, Rakitic, Papu Gomez; En-Nesyri
Dikkat çeken istatistikler
- Dortmund, Sevilla'yı daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında konuk etmiş ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
- Almanya temsilcilerine rakip olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kaybeden Sevilla, son galibiyetini Eylül 2015'te Gladbach'tan almıştı (3-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçını kaybetmeyen Dortmund (5G 2B), son 11 karşılaşmada sadece tek yenilgi aldı (2018/19'da 0-1 vs Tottenham).
- Deplasmanda oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Sevilla, Avrupa kupalarında üst üste üç dış saha galibiyetini en son turnuvanın şampiyonu olduğu 2006/07 UEFA Kupası'nda almıştı (ön elemeler hariç).
- Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek isteyen Dortmund, son iki sezonda çıktığı son 16 turu rövanş maçlarını kaybetti (0-1 vs Tottenham & 0-2 vs PSG).
- Sevilla, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi (1957/58'de vs Real Madrid, 2007/08'de vs Fenerbahçe & 2017/18'de vs Bayern Münih).
- Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçı kazanan dördüncü Alman teknik direktör olmak istiyor (diğerleri Jupp Heynckes, Klaus Toppmöller ve Hans-Dieter Flick). Daha önce bunu başaran üç isim de o sezon finale kalırken; Heynckes (1998'de Real Madrid) ve Flick (2020'de Bayern Münih) turnuvayı şampiyon tamamladı.
- Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Almanya'da çıktığı tek Şampiyonlar Ligi deplasman maçında Bayern'e 6-1 mağlup olmuş ve Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini almıştı (2014/15'te Porto'nun başında).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta da ikişer gol atan Dortmund forveti Erling Haaland, turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayan ilk isim olmak istiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı 13 maçta 18 gol atan Erling Haaland, 20 gole en hızlı ulaşan isim konumundaki Harry Kane'in (24 maç) rekorunu kırabilir.
Signal-Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetirken yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Maçın 4. hakemi ise Arda Kardeşler. Dortmund - Sevilla maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Dortmund'a her türlü beraberlik ve galibiyet skorları turu geçmek için yeterli olacak. Ayrıca 1-0 ve 2-1 gibi yenilgiler de Dortmund'u çeyrek finale taşıyacak. Sevilla'ya ise turu geçmek için her türlü 2 farklı galibiyetin yanı sıra 3-2'den daha gollü 1 farklı galibiyetler çeyrek finali getirecek. Ayrıca Maçın 90 dakikası 3-2'lik Sevilla galibiyetiyle sona ererse mücadele uzatmalara taşınacak.
İki takımın eksikleri
Dortmund'da Akanji, Sancho, Schmelzer ve Witsel sakatlıkları nedeniyle bu maçta olmayacak. Guerreiro ile Reyna ise kart ceza sınırındaki isimler
Sevilla'da Aleix Vidal'ın sakatlığı sürüyor. Acuna ve Oscar Rodriguez ise ceza sınırında.
Muhtemel 11'ler
Dortmund
Hitz; Meunier, Can, Hummels, Schulz; Delaney; Bellingham, Dahoud; Reus, Hazard; Haaland
Sevilla
Bounou; Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna; Jordan, Fernando; Ocampos, Rakitic, Papu Gomez; En-Nesyri
Dikkat çeken istatistikler
- Dortmund, Sevilla'yı daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında konuk etmiş ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
- Almanya temsilcilerine rakip olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kaybeden Sevilla, son galibiyetini Eylül 2015'te Gladbach'tan almıştı (3-0).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçını kaybetmeyen Dortmund (5G 2B), son 11 karşılaşmada sadece tek yenilgi aldı (2018/19'da 0-1 vs Tottenham).
- Deplasmanda oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Sevilla, Avrupa kupalarında üst üste üç dış saha galibiyetini en son turnuvanın şampiyonu olduğu 2006/07 UEFA Kupası'nda almıştı (ön elemeler hariç).
- Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek isteyen Dortmund, son iki sezonda çıktığı son 16 turu rövanş maçlarını kaybetti (0-1 vs Tottenham & 0-2 vs PSG).
- Sevilla, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi (1957/58'de vs Real Madrid, 2007/08'de vs Fenerbahçe & 2017/18'de vs Bayern Münih).
- Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçı kazanan dördüncü Alman teknik direktör olmak istiyor (diğerleri Jupp Heynckes, Klaus Toppmöller ve Hans-Dieter Flick). Daha önce bunu başaran üç isim de o sezon finale kalırken; Heynckes (1998'de Real Madrid) ve Flick (2020'de Bayern Münih) turnuvayı şampiyon tamamladı.
- Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Almanya'da çıktığı tek Şampiyonlar Ligi deplasman maçında Bayern'e 6-1 mağlup olmuş ve Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini almıştı (2014/15'te Porto'nun başında).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta da ikişer gol atan Dortmund forveti Erling Haaland, turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayan ilk isim olmak istiyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı 13 maçta 18 gol atan Erling Haaland, 20 gole en hızlı ulaşan isim konumundaki Harry Kane'in (24 maç) rekorunu kırabilir.