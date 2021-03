Dortmund - Sevilla: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırlıyor.Signal-Iduna Park'ta oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetirken yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Maçın 4. hakemi ise Arda Kardeşler. Dortmund - Sevilla maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Dortmund'a her türlü beraberlik ve galibiyet skorları turu geçmek için yeterli olacak. Ayrıca 1-0 ve 2-1 gibi yenilgiler de Dortmund'u çeyrek finale taşıyacak. Sevilla'ya ise turu geçmek için her türlü 2 farklı galibiyetin yanı sıra 3-2'den daha gollü 1 farklı galibiyetler çeyrek finali getirecek. Ayrıca Maçın 90 dakikası 3-2'lik Sevilla galibiyetiyle sona ererse mücadele uzatmalara taşınacak.Dortmund'da Akanji, Sancho, Schmelzer ve Witsel sakatlıkları nedeniyle bu maçta olmayacak. Guerreiro ile Reyna ise kart ceza sınırındaki isimlerSevilla'da Aleix Vidal'ın sakatlığı sürüyor. Acuna ve Oscar Rodriguez ise ceza sınırında.Hitz; Meunier, Can, Hummels, Schulz; Delaney; Bellingham, Dahoud; Reus, Hazard; HaalandBounou; Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna; Jordan, Fernando; Ocampos, Rakitic, Papu Gomez; En-Nesyri- Dortmund, Sevilla'yı daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında konuk etmiş ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu.- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçını kaybetmeyen Dortmund (5G 2B), son 11 karşılaşmada sadece tek yenilgi aldı (2018/19'da 0-1 vs Tottenham).- Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek isteyen Dortmund, son iki sezonda çıktığı son 16 turu rövanş maçlarını kaybetti (0-1 vs Tottenham & 0-2 vs PSG).- Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçı kazanan dördüncü Alman teknik direktör olmak istiyor (diğerleri Jupp Heynckes, Klaus Toppmöller ve Hans-Dieter Flick). Daha önce bunu başaran üç isim de o sezon finale kalırken; Heynckes (1998'de Real Madrid) ve Flick (2020'de Bayern Münih) turnuvayı şampiyon tamamladı.- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta da ikişer gol atan Dortmund forveti Erling Haaland, turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayan ilk isim olmak istiyor.