Dortmund Karim Adeyemi ile anlaştı!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, performansıyla dev kulüpleri peşine takan Salzburg'un genç forveti Karim Adeyemi ile anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dortmund Karim Adeyemi ile anlaştı!
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22 Nisan 2022 20:12
Performansıyla birçok kulübün gözdesi haline gelen Salzburg forveti Karim Adeyemi için flaş bir iddia geldi.

Sky Sport'un haberine göre, Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Haberde Kulüp ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşıldığı ve transferin resmi imzaya kaldığı ifade edildi.

Öte yandan Borussia Dortmund'un Adeyemi için 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Genç yıldız bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 39 maçta, 20 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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