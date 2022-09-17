Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde sahasında Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 1-0'lık skorla kazandı.Edin Terzic'in öğrencilerine galibiyeti getiren golü 79. dakikada Youssoufa Moukoko attı.Borussia Dortmund'da takımın yıldız ismi Marco Reus, 30. dakikada sakatlandı ve sedyeyle kenara geldi.Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmada 90 dakikada sahada kaldı. Schalke 04'te Kenan Karaman ise 58. dakikada oyuna girdi.Bu sonucun ardından Dortmund, 15 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Schalke 04 6 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Köln deplasmanına gidecek. Schalke 04, sahasında Augsburg'u konuk edecek.Marco Reus sakatlığı sonrası sahayı sedyeyle terk etti