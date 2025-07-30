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Donnarumma'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın da gündeminde olan Donnarumma için Manchester United devreye girdi, transferde sona yaklaşıldı.

calendar 30 Temmuz 2025 14:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Donnarumma'dan Galatasaray'a kötü haber!
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Premier League devi Manchester United, Galatasaray ile de anılan Gianluigi Donnarumma için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor. 

Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Son saatlerde Donnarumma'nın temsilcileri ile Manchester United yetkilileri arasında görüşmelerin gerçekleştiği belirtilirken, tarafların transfer için olumlu bir zeminde buluştuğu ifade ediliyor.



PSG İLE MAAŞ KRİZİ

Öte yandan PSG ile de sözleşme görüşmelerine devam eden Donnarumma'nın maaş beklentisinin fazla olması nedeniyle PGS ile anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 47 resmi maça çıkan Gianluigi Donnarumma bu karşılaşmalarda 43 gol yerken tam 13 maçta kalesini gole kapattı. 

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