Doncic, 100. maçında Oscar Robertson'a katıldı!

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, 100. kariyer maçında efsane oyuncu Oscar Robertson'la aynı başarıyı paylaştı.



Ödüller, ligdeki ikinci sezonunda Mavericks yıldızı Luka için birikmeye devam ediyor. 20 yaşındaki Sloven oyuncu, dün gece 100. kariyer NBA maçında 2.000+ sayı, 750+ ribaund ve 500+ asist yapan, Robertson ile birlikte tek oyuncu olarak NBA tarihine geçti.



Doncic, 100 maçta 2.332 sayı, 827 ribaund ve 681 asist kaydetti.



Sezonda şimdiye de MVP ödülü tartışmaları arasında yer alan Doncic'in kırdığı veya katıldığı rekorların çoğu, tüm zamanların en iyi oyuncularının rekorları ve bunlar arasında tarihin en iyisi Michael Jordan da bulunuyor. Luka, önceki gecelerde MJ'in belli bir yaştan önce 30 sayı ve 15 asistlik performans rekorunu kırmıştı.



Doncic sezonda şu anda en çok triple-double yapan isim (9) ve Robertson ise 14 yıllık kariyeri boyunca bunu 181 kez yaptı.



