Dominik Livakovic'ten Mourinho sözleri!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun Hırvatistan Milli Takım'na yaptığı ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dominik Livakovic'ten Mourinho sözleri!
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11 Haziran 2024 21:53
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun Hırvatistan Milli Takım'na yaptığı ziyaret hakkında konuştu.

Hırvat kaleci yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho, otele geldiği için çok teşekkür ediyorum. Onunla çalışacak olmak büyük bir onur. O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

"GEREKSİZ DÜŞÜNMEYECEĞİM"

Başarılı oyuncu EURO 2024 için ise, "EURO 2024 benim üçüncü büyük turnuvam olacak. Bu önceki deneyimlerime kıyasla çok daha kolay olacak. Hazırlanması daha kolay çünkü gereksiz şeyleri daha az düşüneceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Hırvatistan Milli Takımı formasını 54 kez giydi ve 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 

 
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