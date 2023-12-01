Dominik Livakovic hüsrana uğradı

Kalesinde 6 gol gören Dominik Livakovic, gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Dominik Livakovic hüsrana uğradı
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01 Aralık 2023 01:22
Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

Kalesine gelen birçok pozisyonda gole izin vermemesine karşın 6 gole engel olamayan Livakovic, rakip takıma verilen pozisyonlar sebebiyle savunma oyuncularına tepki gösterdi.

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