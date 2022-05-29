Domenec Torrent Türkiye'den ayrıldı!

Antalyaspor maçının ardından "Tatil planım yok. Görevimin başındayım. İstanbul'da kalıyorum" diyen Domenec Torrent, sessiz sedasız ülkesi İspanya'nın yolunu tuttu.
Barselona'ya ailesinin yanına giden Torrent, 11 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı. İspanyol hoca "Çağırdıkları zaman geleceğim" derken, yeni sezon planlamasını 4 Temmuz'a göre yaptı.
Torrent'in yardımcıları da İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı. Dursun Özbek-Eşref Hamamcıoğlu ikilisinden başkan seçilecek isim, yeni hocasını açıklamadan önce Torrent'in tazminat sorununu çözmeli. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcının maliyeti 2.1 milyon Euro.
Barselona'ya ailesinin yanına giden Torrent, 11 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı. İspanyol hoca "Çağırdıkları zaman geleceğim" derken, yeni sezon planlamasını 4 Temmuz'a göre yaptı.
Torrent'in yardımcıları da İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı. Dursun Özbek-Eşref Hamamcıoğlu ikilisinden başkan seçilecek isim, yeni hocasını açıklamadan önce Torrent'in tazminat sorununu çözmeli. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcının maliyeti 2.1 milyon Euro.
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