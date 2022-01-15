Domenec Torrent, hız ve tempo istiyor!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk 11'de tercihlerini belirleyecek.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Domenec Torrent, hız ve tempo istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 11:15
Galatasaray'ın son antrenmanı tamamen taktiksel bir program üzerine kuruldu.

Torrent ve ekibi, takımın mevcut oyun anlayışındaki eksikleri tespit ederek yeni bir yapı oluşturmaya çalışıyor.

Hatayspor maçında sahaya çıkacak ilk 11 ise bugünkü antrenmanda netleşecek.

Torrent'in pas oyununa yatkın, hızlı ve tempolu oyuncuları tercih etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.