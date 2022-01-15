Domenec Torrent, hız ve tempo istiyor!

Galatasaray'ın son antrenmanı tamamen taktiksel bir program üzerine kuruldu.



Torrent ve ekibi, takımın mevcut oyun anlayışındaki eksikleri tespit ederek yeni bir yapı oluşturmaya çalışıyor.



Hatayspor maçında sahaya çıkacak ilk 11 ise bugünkü antrenmanda netleşecek.



Torrent'in pas oyununa yatkın, hızlı ve tempolu oyuncuları tercih etmeyi düşündüğü belirtiliyor.





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