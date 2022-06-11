Djordjevic: 'Savunmamız daha iyi olabilirdi'

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, 103-92 kaybettikleri Anadolu Efes karşılaşmasını değerlendirdi.



Djordjevic, "Sahada saygılı bir şekilde fair-play ortamında oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Galibiyetinden dolayı Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. İki oyuncusu inanılmaz oynadı. Onun dışında 29'da 28 serbest atış gerçekten inanılmazdı. Savunmamız daha iyi olabilirdi. Çok fazla diyecek bir şey yok. Bu tip maçlardan sonra nasıl daha iyi olabileceğimize ve hatalarımızı nasıl telafi edebileceğimize bakmamız gerekiyor. Tabii ki her zaman aklımdan geçeni burada yansıtamıyorum" şeklinde konuştu.



Serinin 4. karşılaşması için de konuşan Sırp başantrenör, "Hazırlanmamız gerekiyor. Bu büyük final serisi. Tekrar burada oynayacağız. Savunmamızı biraz daha iyi yapıp neleri toparlayabileceğimize bakmak gerekiyor. Takım ruhuyla savaştı, onlarla gururluyum. Çok güzel savaştılar. Taşı küçücük çakıllar haline getirip parçalayana kadar da savaşmaya devam edeceğiz." dedi.





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