Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi bittikten sonra yeni kontratı kabul etmedi ve Fenerbahçe'ye imza attı. Fransız ekibi, Kongolu stoperin yerini doldurmak için kesenin ağzını açtı!
20 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Chelsea'nin de sahibi olan Todd Boehyl'nin satın aldığı Strasbourg, Club Brugge'un savunmacısı Abakar Sylla için tam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
İngiliz devi, potansiyeli yüksek oyuncuları Fransız ekibine transfer ettikten sonra ilerleyen yıllarda parlayan isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
20 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Chelsea'nin de sahibi olan Todd Boehyl'nin satın aldığı Strasbourg, Club Brugge'un savunmacısı Abakar Sylla için tam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
İngiliz devi, potansiyeli yüksek oyuncuları Fransız ekibine transfer ettikten sonra ilerleyen yıllarda parlayan isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.