Djiku'nun yeri 20 milyon Euro'ya doldu!

Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg, yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Fenerbahçe'nin yolunu tutan Alexander Djiku'nun yerini 20 milyon Euro'luk bir transfer hamlesiyle doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Djiku'nun yeri 20 milyon Euro'ya doldu!
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15 Temmuz 2023 13:30
Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi bittikten sonra yeni kontratı kabul etmedi ve Fenerbahçe'ye imza attı. Fransız ekibi, Kongolu stoperin yerini doldurmak için kesenin ağzını açtı!

20 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Chelsea'nin de sahibi olan Todd Boehyl'nin satın aldığı Strasbourg, Club Brugge'un savunmacısı Abakar Sylla için tam 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

İngiliz devi, potansiyeli yüksek oyuncuları Fransız ekibine transfer ettikten sonra ilerleyen yıllarda parlayan isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.  

 
 

 

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