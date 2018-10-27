Djibril Cisse'den Mitroglou'na ağır eleştiri

İsviçre'de son olarak Yverdon-Sport FC formasını giyen eski Fransız yıldız Djibril Cissé, Marsilya'nın forveti Kostas Mitroglou'nu eleştirdi.Bir dönem Marsilya forması da giyen Cisse, Mitroglou'nun formunun kötü olduğunu ve yeni bir forvet bulunmasını gerektiğini ifade etti.Djibril Cisse açıklamasında, "Mitroglou, topla koşarken 300 kiloluk sandık çekiyormuş gibi görünüyor. Panathinaikos'ta oynarken Olympiakos'tan onu biliyordum, öyle olmasını isterim ama tanımakta zorlanıyorum. Marsilya'nın Ocak'ta başka bir forvet bulması lazım" dediZaman zaman Türk takımlarının da gündemine gelen 30 yaşındaki forvet bu sezon 11 maça çıkarken 3 gol atabildi.