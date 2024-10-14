Donte DiVincenzo:



"That's what happens when they let you run the show." 👀



(h/t @IQfor3)



pic.twitter.com/cHzIB1U4Do



— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 13, 2024

Minnesota Timberwolves guardı Donte DiVincenzo, eski takımı New York Knicks'in benchiyle ve asistan koç Rick Brunson ile girdiği tartışma üzerine konuştu.Timberwolves ve Knicks, geçtiğimiz gece Karl-Anthony Towns'ı DiVincenzo, Julius Randle ve Keita Bates-Diop karşılığında New York'a gönderen takastan bu yana ilk kez karşı karşıya geldi ve maçta bazı diyaloglar yaşandı.115-110'luk Knicks galibiyetinde DiVincenzo, yeni formasıyla Madison Square Garden'a ilk dönüşünde eski takımıyla arasında bazı gergin anlar yaşadı.DiVincenzo'nun bir serbest atış pozisyonunda, eski benchine doğrudediği görülen bir video, sosyal medyada viral oldu.Eski NYK guardı, maçtan sonra muhabirlere olayla ilgili şu açıklamaları yaptı:27 yaşındaki oyuncunun ayrıca maç sonrasında Knicks'in yardımcı antrenörü Rick Brunson ile arasında hararetli bir diyaloğa girdiği görülse de, ikili birbirinden ayrılınca bu olay büyümedi.DiVincenzo geceyi 15 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle tamamladı.