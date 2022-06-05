Dimitris Itoudis, ayrılığı resmen açıkladı!

Rusya Ligi VTB'de şampiyonluk serisinde Zenit'e karşı 3-1 öne geçmesine rağmen seriyi ve şampiyonluğu rakibine kaybeden CSKA Moskova'da Yunan başantrenör Dimitris Itoudis karşılaşmanın ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.



Adı Fenerbahçe Beko ile anılan Itoudis yaptığı açıklamada, "CSKA Moskova yönetimiyle birlikte yollarımızı ayırma kararı aldık. Ancak 'elveda' demiyorum. 'Yakında görüşürüz' diyorum." ifadelerini kullandı. Dimitris Itoudis'in Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Takımın başına Dimitris Itoudis'i getirmek istediği iddia edilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Erkek basketbol takımımız için önümüzdeki haftalarda güzel haberler vereceğiz." demişti.



DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?



1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Dimitris Itoudis, 1999'da Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. 13 sene bu görevde kalan Itoudis, Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri oldu.



Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Banvit ile başantrenörlüğe dönen Itoduis, 1 sezonun ardından CSKA Moskova'ya geçti.



Itoudis, CSKA ile birlikte 2 EuroLeague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etti ve 2 kez EuroLeague yılın koşu ödülünün sahibi oldu.



Yunan başantrenör, Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez EuroLeague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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