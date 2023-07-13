Diego Rossi'ye sürpriz talip!

Fenerbahçe'de bu sezon istediği etkiyi yaratamayan Diego Rossi'ye sürpriz bir takım talip oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS ekibi Atlanta United, Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Daha önce sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın oyuncunun satışına izin verdiği biliniyordu.
Fenerbahçe'nin 5.5 milyon euro'ya Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı lacivertli takım ile toplamda 90 maça çıkan 25 yaşındaki Rossi, 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS ekibi Atlanta United, Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Daha önce sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın oyuncunun satışına izin verdiği biliniyordu.
Fenerbahçe'nin 5.5 milyon euro'ya Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı lacivertli takım ile toplamda 90 maça çıkan 25 yaşındaki Rossi, 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.