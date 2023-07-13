Diego Rossi'ye sürpriz talip!

MLS Ligi ekiplerinden Atlanta United, Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Diego Rossi'ye sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 20:19
Fenerbahçe'de bu sezon istediği etkiyi yaratamayan Diego Rossi'ye sürpriz bir takım talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; MLS ekibi Atlanta United, Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Daha önce sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın oyuncunun satışına izin verdiği biliniyordu.

Fenerbahçe'nin 5.5 milyon euro'ya Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylının ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı lacivertli takım ile toplamda 90 maça çıkan 25 yaşındaki Rossi, 10 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery